Победивший бойца ВСУ в рукопашной схватке штурмовик расправился еще с двумя противниками

Штурмовик из Якутии заявил, что после ножевого боя устранил еще двоих солдат ВСУ

Российский штурмовик из 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев рассказал, что после боя на ножах с украинским бойцом расправился еще с двумя противниками. Об этом сообщает RT в Telegram.

По словам российского военнослужащего, после схватки с противником на него вышла группа из шестерых солдат Вооруженных сил Украины. Шесть человек пришли, пытались меня убить. Ну, короче, я шороху там натворил много», — рассказал Григорьев.

Потом штурмовик смог связаться со своим командованием, и ему поручили выяснить, где находится вражеский штаб, склад, заправка.

Военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал российского военного лучшим в мире.