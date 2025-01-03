РЖД: поезд Деда Мороза проехал по МЦК в ночь на 3 января

В ночь на 3 января поезд Деда Мороза совершил поездку по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщило РЖД в своем Telegram-канале.

«Наш сказочный Поезд Деда Мороза добрался до Москвы. Этой ночью он проехал по Московскому центральному кольцу, сияя огнями и выпуская клубы пара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 9:00 до 19:20 по московскому времени поезд можно было увидеть на Киевском вокзале.

В ноябре 2024 года поезд Деда Мороза преодолел Татарский пролив на пароме и прибыл на остров Сахалин. Во время стоянок посетители вокзалов смогли наблюдать развлекательную программу с участием артистов и аниматоров.