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22:39, 3 января 2025Россия

Поезд Деда Мороза проехал по МЦК

РЖД: поезд Деда Мороза проехал по МЦК в ночь на 3 января
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В ночь на 3 января поезд Деда Мороза совершил поездку по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщило РЖД в своем Telegram-канале.

«Наш сказочный Поезд Деда Мороза добрался до Москвы. Этой ночью он проехал по Московскому центральному кольцу, сияя огнями и выпуская клубы пара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 9:00 до 19:20 по московскому времени поезд можно было увидеть на Киевском вокзале.

В ноябре 2024 года поезд Деда Мороза преодолел Татарский пролив на пароме и прибыл на остров Сахалин. Во время стоянок посетители вокзалов смогли наблюдать развлекательную программу с участием артистов и аниматоров.

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