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09:28, 3 января 2025Мир

Политолог спрогнозировал ослабление давления США на Россию

Политолог Касонта: США ослабят давление на Россию под руководством Трампа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Cheney Orr / Reuters

США ослабят давление на Россию и обратят больше внимания на Китай под руководством нового президента Дональда Трампа. Такой прогноз дал политолог Адриэль Касонта в беседе с РИА Новости.

Эксперт спрогнозировал долгосрочной целью Америки сдерживание роста Китая, для чего новой администрации нужно будет смягчить отношение к РФ. При этом Касонта подчеркнул, что возможное ограничение участия США в конфликте на Украине вовсе не будет проявлением дружелюбия.

Ранее Трамп говорил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению украинского конфликта. После этого заявления турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер предположил, что Стамбул мог бы стать подходящим местом встречи двух лидеров.

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