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17:31, 3 января 2025Россия

Появилось видео огненного шторма на позициях ВСУ

Минобороны показало видео огненного шторма на позициях ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российские войска обрушили огненный шторм на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовало Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ. Таким образом было обеспечено продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» на красноармейском направлении.

Ранее госкорпорация «Ростех» рассказала, что термобарические боеприпасы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» способны сжигать все горючие объекты в зоне поражения. Там подчеркнули, что ударная волна, которая образуется при ударе «Солнцепека», может «затекать» в любые проходы и отверстия.

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