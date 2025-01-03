РЕН ТВ: россиянин переел шашлыка и попал в больницу из-за разрыва аорты

Россиянин весом 150 килограммов переел шашлыка и попал в больницу из-за разрыва аорты. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел в жителем Новосибирска. Он приготовил свое фирменное блюдо для друзей, но в результате сам переел и смешал жирную пищу с алкоголем. Мужчина почувствовал сильную боль в животе, в больнице ему поставили диагноз расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте и гипертония.

Операция россиянина длилась около восьми часов. В настоящее время его состояние стабилизировалось, рассказали в НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске.

Ранее в подмосковном Серпухове 46-летний мужчина приревновал 37-летнюю сожительницу и ударил ее по голове. Удар был настолько сильный, что спасти женщину не удалось.

