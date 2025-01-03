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12:05, 3 января 2025Россия

Россиянин весом 150 килограммов переел шашлыка и попал в больницу

РЕН ТВ: россиянин переел шашлыка и попал в больницу из-за разрыва аорты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиянин весом 150 килограммов переел шашлыка и попал в больницу из-за разрыва аорты. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел в жителем Новосибирска. Он приготовил свое фирменное блюдо для друзей, но в результате сам переел и смешал жирную пищу с алкоголем. Мужчина почувствовал сильную боль в животе, в больнице ему поставили диагноз расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте и гипертония.

Операция россиянина длилась около восьми часов. В настоящее время его состояние стабилизировалось, рассказали в НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске.

Ранее в подмосковном Серпухове 46-летний мужчина приревновал 37-летнюю сожительницу и ударил ее по голове. Удар был настолько сильный, что спасти женщину не удалось.

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