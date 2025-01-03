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10:44, 3 января 2025Мир

Стал известен перечень подарков Байденам на десятки тысяч долларов

В США раскрыли перечень подарков Байденам от иностранных лидеров
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и его семья за год получили подарки на десятки тысяч долларов от иностранных лидеров. Об этом говорится в отчете, опубликованным Государственным департаментом страны, передает The Guadian.

По информации издания, первая леди Джилл Байден стала обладательницей бриллианта весом 7,5 карата стоимостью 20 тысяч долларов от премьер-министра Индии Нарендры Моди. Она также получила брошь стоимостью 14 тысяч долларов от посла Украины в США.

Джо Байден получил от недавно подвергнутого импичменту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля памятный фотоальбом, статую монгольских воинов за 3 тысячи долларов от премьер-министра Монголии и коллаж от президента Украины Владимира Зеленского стоимостью 2 тысячи долларов.

Закон в США требует декларацию всех подарков, стоимость которых превышает 480 долларов (около 48 тысяч рублей). Бриллиант от премьер-министра Индии был сохранен для использования в восточном крыле Белого дома. Остальные подарки были переданы в Национальный архив.

Ранее американский адвокат Томас Кеннифф заявил, что Джо Байден, помиловавший своего сына Хантера нарушил собственное обещание. По словам юриста, во время своей предвыборной кампании нынешний президент США обозначал свою позицию по помилованию члена семьи, однако принял противоположное решение.

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