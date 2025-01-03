В США обвинили Байдена во лжи народу

Юрист Кеннифф о помиловании Байденом сына Хантера: он лгал своему народу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, помиловавший своего сына Хантера и нарушивший собственное обещание, солгал народу. Об этом РИА Новости заявил американский адвокат Томас Кеннифф.

По мнению собеседника агентства, подобное поведение является бесстыдством. Он напомнил, что во время своей предвыборной компании политик обозначал свою позицию по помилованию члена семьи, однако в итоге принял другое решение. По сути Байден солгал американцам, считает Кеннифф.

При этом он признал, что понять решение американского президента как отца можно. «Но годами, месяцами лгать и говорить, что вы не собираетесь этого делать, а затем делать — это было самым оскорбительным», — заключил адвокат.

Байден помиловал своего сына Хантера 2 декабря. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу». Сам Хантер Байден после сообщения о помиловании заявил, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями, и признал ответственность за совершенные ошибки.