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19:37, 3 января 2025Бывший СССР

Токаев заявил об угрозе двоевластия в Казахстане

Токаев: в Казахстане не должно быть никакого двоевластия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Казахстане

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

В Казахстане не должно быть никакого двоевластия, которое может дестабилизировать ситуацию в республике. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили».

«Мы успешно преодолели это трудное испытание [протесты в Казахстане в январе 2022 года] благодаря благословенному единству народа. Мы все, несомненно, извлекли важный урок из событий января [2022 года]. Во-первых, власти в стране должны уметь работать сообща, и ни в коем случае нельзя допускать двоевластия», — рассказал глава государства.

Токаев также подчеркнул, что протесты трехлетней давности сопровождались беспрецедентным насилием, которое только наносило вред народу. По его словам, в случае успеха бунтовщиков, Казахстан мог бы лишиться суверенитета.

Ранее Токаев заявил, что участие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2021 году стало одним из событий, предопределивших кризис власти в стране. По его словам, во время саммита бывший глава государства допустил свое возвращение во власть, что породило волну слухов.

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