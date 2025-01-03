Токаев заявил об угрозе двоевластия в Казахстане

Токаев: в Казахстане не должно быть никакого двоевластия

В Казахстане не должно быть никакого двоевластия, которое может дестабилизировать ситуацию в республике. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили».

«Мы успешно преодолели это трудное испытание [протесты в Казахстане в январе 2022 года] благодаря благословенному единству народа. Мы все, несомненно, извлекли важный урок из событий января [2022 года]. Во-первых, власти в стране должны уметь работать сообща, и ни в коем случае нельзя допускать двоевластия», — рассказал глава государства.

Токаев также подчеркнул, что протесты трехлетней давности сопровождались беспрецедентным насилием, которое только наносило вред народу. По его словам, в случае успеха бунтовщиков, Казахстан мог бы лишиться суверенитета.

Ранее Токаев заявил, что участие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2021 году стало одним из событий, предопределивших кризис власти в стране. По его словам, во время саммита бывший глава государства допустил свое возвращение во власть, что породило волну слухов.