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13:44, 3 января 2025Культура

Умерла актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина

В возрасте 93 лет умерла актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина ушла из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни умерла актриса МХАТа Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина», — говорится в сообщении.

Ромодина была актрисой театра с 1958 года. Коллеги отметили, что она была талантливой, характерной комедийной актрисой с широким репертуаром, настоящей любимицей публики. Ее уход в театре назвали утратой для всего театрального мира.

Ранее на 100-м году жизни скончалась актриса Театра имени Гоголя Майя Ивашкевич. Она была почетным деятелем искусств города Москвы и обладателем театральной премии «Серебряный Гоголь».

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