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06:21, 3 января 2025Мир

В Бундестаге оценили последствия остановки транзита российского газа через Украину

Депутат Бундестага Котре: остановка транзита газа усугубит энергокризис в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Остановка транзита российского газа через Украину приведет к тому, что цены на газ вырастут, а энергетический кризис в Европейском союзе (ЕС) усугубится еще сильнее. Так последствия прекращения транзита в интервью ТАСС оценил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Европейская экономика зависит от российского газа как от недорогого источника энергии, обеспечивающего долгосрочную безопасность поставок и конкурентоспособность европейской экономической зоны», — сказал он. Депутат отметил, что АдГ выступает за «скорейшее возобновление поставок газа из России в Европу».

Котре добавил, что последствия остановки транзита коснутся в первую очередь Европы, которая столкнется с необходимостью импортировать более дорогой сжиженный природный газ. По его словам, в АдГ считают этот шаг «односторонним и недальновидным».

Ранее депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала запустить подачу газа по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток» после остановки транзита топлива через Украину. «Введите наконец-то "Северный поток" в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву», — написала она.

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