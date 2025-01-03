В ФБР сообщили о трудностях в установлении мотивов подозреваемого в подрыве Tesla

ФБР пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве Tesla у отеля Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) пока не установило мотивы подозреваемого в подрыве автомобиля Cybertruck компании Tesla в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергера. Об этом заявил представитель ведомства Спенсер Джеффрис, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент продолжается расследование произошедшего, включающее в себя обыски, опросы свидетелей, анализ имеющихся данных и сбор судебно-медицинской информации. «Расследование ведется буквально по всему миру, чтобы установить возможную связь событий», — рассказал Джеффрис.

Он отметил, что сейчас у следствия нет информации, которая помогла бы определить, чем руководствовался подозреваемый.

По данным газеты The Guardian, что подозреваемый в подрыве Tesla служил на Украине.

1 января у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел взрыв Tesla. Пострадали семь человек, находившегося внутри машины человека спасти не удалось. Глава Tesla Илон Маск сообщил, что Cybertruck смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб.