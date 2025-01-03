В МИД Венесуэлы назвали обращение Аргентины в МУС «жалким шоу»

Глава МИД Венесуэлы: обращение Аргентины в МУС является жалким шоу

Обращение Аргентины в Международный уголовный суд (МУС) после ареста жандарма в Венесуэле является «жалким шоу». Так этот инцидент назвал глава венесуэльского МИД Иван Хиль в своем Telegram-канале.

«Аргентинское правительство Хавьера Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу. Ссылаться на Римский статут, который им явно неизвестен, чтобы подпитать свою больную политическую одержимость, — признак не только невежества, но и вопиющего отсутствия серьезности», — сказал он.

Жандарм был задержан властями Венесуэлы после въезда на территорию страны из Колумбии через сухопутный пограничный переход. По мнению аргентинских властей, это произошло «без какой-либо законной причины и с явным нарушением его основных прав».

Ранее суд Аргентины выдал ордер на арест лидера Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо. Утверждается, что они несут ответственность за «тяжелые нарушения прав человека».