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03:43, 31 декабря 2024Мир

В Аргентине выдали ордер на арест президента Никарагуа

Суд Аргентины выдал ордер на арест президента Никарагуа Ортеги и вице-президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах
Даниэль Ортега и Росарио Мурильо

Даниэль Ортега и Росарио Мурильо. Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Суд Аргентины выдал ордер на арест лидера Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо. Об этом сообщил аргентинский адвокат Дарио Ричарте в соцсети X.

Кроме того, по словам правозащитника, был выдан ордер на арест еще около 12 человек, связанных с правительством страны, которые несут ответственность за «тяжелые нарушения прав человека».

По данным портала Infobae, иск был подан в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения.

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