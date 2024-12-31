В Аргентине выдали ордер на арест президента Никарагуа

Суд Аргентины выдал ордер на арест президента Никарагуа Ортеги и вице-президента

Суд Аргентины выдал ордер на арест лидера Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо. Об этом сообщил аргентинский адвокат Дарио Ричарте в соцсети X.

Кроме того, по словам правозащитника, был выдан ордер на арест еще около 12 человек, связанных с правительством страны, которые несут ответственность за «тяжелые нарушения прав человека».

По данным портала Infobae, иск был подан в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент в связи с кратковременным введением военного положения.