В результате падения самолета в США погиб один человек

Один человек погиб и 15 пострадали после падения самолета на здание в Калифорнии

Один человек погиб при падении небольшого самолета на здание в городе Фуллертон в штате Калифорния. Об этом сообщает ABC7.

Кроме того, в результате происшествия пострадали пятнадцать человек. Девять из них были доставлены в больницу, шестерым оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Пожарные потушили возгорание и эвакуировали близлежащие предприятия.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии небольшой самолет потерпел крушение и упал на здание при заходе на посадку. Причины катастрофы на данный момент не известны.

