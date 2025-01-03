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02:13, 3 января 2025Мир

В США небольшой самолет упал на здание

В Калифорнии небольшой самолет потерпел крушение и упал на здание
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eva Darron / Unsplash

В Калифорнии потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в четверг, 2 января. По данным телеканала, воздушное судно врезалось в здание аэропорта Фуллертон, в результате чего произошел пожар. На опубликованных кадрах видны клубы черного дыма.

Информация о пострадавших пока не поступала, причина крушения неизвестна.

Ранее легкий самолет потерпел крушение в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. Воздушное судно упало на межштатную автомагистраль 684 (Interstate-684).

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