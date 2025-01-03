Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 3 января 2025Россия

В России высказались о возможности Путина завершить конфликт в 2025 году

Депутат Журова: завершение конфликта в 2025 году зависит от России и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Возможность завершить украинский конфликт в 2025 году зависит не только от России, но и от США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, мнение журналистов немецкого Bild о стремлении Москвы завершить военные действия к выборам в 2026 году выглядят странно.

«Даже интересно, что они привязывают это к думским выборам, почему тогда не привязали к президентским выборам? Мне кажется, к президентским выборам было бы более понятно. От Путина очень многое зависит, несомненно. Но при этом понятно, что есть зависимость от так называемого американского обкома — что они скажут [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, а не что они скажут Владимиру Владимировичу [Путину]. Они дадут украинскому лидеру команду, и у него будет другое отношение», — отметила она.

Материалы по теме:
«Оборона ВСУ начала рушиться» Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
«Оборона ВСУ начала рушиться»Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
28 декабря 2024
«Войны не бывают вечными» Какие испытания ожидают Россию в 2025 году и почему мир боится глобального конфликта?
«Войны не бывают вечными»Какие испытания ожидают Россию в 2025 году и почему мир боится глобального конфликта?
30 декабря 2024

Также парламентарий объяснила, почему конечной точкой обозначают парламентские выборы в России.

«При этом почему, наверное, говорят про думские выборы, потому что Путин сказал, что договариваться можно только с [Верховной] Радой, то есть мирное соглашение придется заключать с Радой, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас нелегитимный президент. Наверное, исходя из этого, логика иностранных журналистов пошла следующим путем: раз Рада, значит и Дума. Видимо, у них какая-то такая логическая цепочка выстроилась. Хотя, я считаю, что до думских выборов еще год с лишним, поэтому (...) мы настраивались, что эти вопросы будут урегулированы намного раньше», — добавила она.

Как пишет издание Bild, президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. По мнению издания, об этом может свидетельствовать подготовка Кремля к выборам 2026 года. Издание также отмечает, что российские власти уже посылают сигналы о готовности остановить боевые действия в скором времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знали, что один из нас должен умереть». Российский штурмовик вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ

      Нацбанк Украины установил исторический рекорд по продаже доллара из резервов

      Токаев назвал предопределивший кризис в Казахстане поступок Назарбаева

      Российских шахматистов захотели обязать возвращать спонсорам деньги при смене гражданства

      Зеленский рассказал об исцелении человека после совместного фото

      Появилось видео огненного шторма на позициях ВСУ

      Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

      Российские военные захватили крупнейшее на Украине месторождение лития

      Появились кадры задержания напавшего в костюме Деда Мороза на предпринимателя мужчины

      Хуситы заявили об успешном ударе по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше