В США произошло ДТП между роботакси и роботом-доставщиком

В Лос-Анджелесе произошло ДТП между роботакси Waymo и роботом-доставщиком

В центре Лос-Анджелеса на перекрестке столкнулись роботакси Waymo и робот для доставки Serve Robotics. Видео ДТП опубликовали на Reditt.

Отмечается, что пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что доставщик сначала проехал перекресток, а после попытался подняться на тротуар с помощью пандуса, но столкнулся с роботакси.

Представители обеих компаний подчеркнули, что роботы работали под автоматическим или удаленным контролем. В Serve Robotics уточнили, что робот-доставщик находился под наблюдением супервайзера.

Ранее в США водитель грузовика попал в ДТП из-за общения в секс-чате. Причиной инцидента стало то, что 52-летний дальнобойщик, находившийся за рулем полуприцепа, отвлекся на эротическую переписку в своем смартфоне.