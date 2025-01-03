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22:07, 3 января 2025Мир

В США произошло ДТП между роботакси и роботом-доставщиком

В Лос-Анджелесе произошло ДТП между роботакси Waymo и роботом-доставщиком
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

В центре Лос-Анджелеса на перекрестке столкнулись роботакси Waymo и робот для доставки Serve Robotics. Видео ДТП опубликовали на Reditt.

Отмечается, что пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что доставщик сначала проехал перекресток, а после попытался подняться на тротуар с помощью пандуса, но столкнулся с роботакси.

Представители обеих компаний подчеркнули, что роботы работали под автоматическим или удаленным контролем. В Serve Robotics уточнили, что робот-доставщик находился под наблюдением супервайзера.

Ранее в США водитель грузовика попал в ДТП из-за общения в секс-чате. Причиной инцидента стало то, что 52-летний дальнобойщик, находившийся за рулем полуприцепа, отвлекся на эротическую переписку в своем смартфоне.

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