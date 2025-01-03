В США захотели полностью запретить беспилотники из Китая

Bloomberg: администрация США захотела полностью запретить беспилотники из Китая

Администрация действующего президента США Джо Байдена захотела ограничить или полностью запретить китайские беспилотники в США. Об этом сообщает Bloomberg.

В американском Министерстве торговли планируют получить от компаний информацию о последствиях возможного запрета. Однако при принятии окончательного решения у власти уже будет избранный президент Дональд Трамп.

Ранее Китай запретил поставки товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США и внес 10 из них в список ненадежных организаций из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и существующую с 1949 года на острове Тайвань Китайскую Республику.