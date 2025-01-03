Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 3 января 2025Мир

В США захотели полностью запретить беспилотники из Китая

Bloomberg: администрация США захотела полностью запретить беспилотники из Китая
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Администрация действующего президента США Джо Байдена захотела ограничить или полностью запретить китайские беспилотники в США. Об этом сообщает Bloomberg.

В американском Министерстве торговли планируют получить от компаний информацию о последствиях возможного запрета. Однако при принятии окончательного решения у власти уже будет избранный президент Дональд Трамп.

Ранее Китай запретил поставки товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США и внес 10 из них в список ненадежных организаций из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и существующую с 1949 года на острове Тайвань Китайскую Республику.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы знали, что один из нас должен умереть». Российский штурмовик вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ

      Бербок призвала убрать военные базы России из Сирии

      Российские военные нашли в Курахово заполненный телами украинских солдат подвал

      Лукашенко ответил на призывы оппозиции голосовать против всех на президентских выборах

      Исинбаева прокомментировала смерть своего тренера

      Аналитики рассказали об особенностях изменения Минобороны после прихода Белоусова

      Минобороны и Бауманка планируют заключить мировое соглашение

      Пушков назвал Украину нежизнеспособной без помощи Запада

      Эксперт назвал условия для обвала обороны ВСУ

      Гладков рассказал о попытке покушения дрона ВСУ на него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше