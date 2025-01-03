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05:26, 3 января 2025Россия

ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Четыре Ростовскую область в ночь на 3 января. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Каменском и Усть-Донецком районах региона. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее над Брянской областью за час сбили девять беспилотников. Как отметил губернатор российского региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

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