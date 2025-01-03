Зеленский признал продвижение армии России

Зеленский поставил задачу стабилизировать фронт, признав продвижение ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский признал факт продвижения Вооруженных сил (ВС) России и поставил задачу остановить российское наступление в январе. Об этом он заявил в интервью в эфире украинского телемарафона, передает «Страна.ua».

«Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока не может точно сказать, будет ли администрация избранного президента США Дональда Трампа поддерживать Киев, как это делал Джо Байден, или нет. Он выразил надежду, что Белый дом «будет поддерживать, а не наоборот».

Ранее Зеленский признал рост случаев дезертирства в украинской армии. «Самовольное оставление частей в 2024 году увеличилось. Люди устают», — сказал президент Украины.