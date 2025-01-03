Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:38, 3 января 2025Бывший СССР

Зеленский признал продвижение армии России

Зеленский поставил задачу стабилизировать фронт, признав продвижение ВС РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juliane Sonntag / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признал факт продвижения Вооруженных сил (ВС) России и поставил задачу остановить российское наступление в январе. Об этом он заявил в интервью в эфире украинского телемарафона, передает «Страна.ua».

«Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока не может точно сказать, будет ли администрация избранного президента США Дональда Трампа поддерживать Киев, как это делал Джо Байден, или нет. Он выразил надежду, что Белый дом «будет поддерживать, а не наоборот».

Ранее Зеленский признал рост случаев дезертирства в украинской армии. «Самовольное оставление частей в 2024 году увеличилось. Люди устают», — сказал президент Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на вопрос о переизбрании

      В Подмосковье нашли осквернителей Вечного огня

      На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

      Стало известно об обсуждении Байденом ударов по ядерным объектам Ирана

      В ФБР сообщили о трудностях в установлении мотивов подозреваемого в подрыве Tesla

      Депутат Милонов зашел в бордель и рассказал о необычной находке

      Зеленский признал продвижение армии России

      Подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа служил на Украине

      Байден начал выступление после теракта в США с шутки

      В Словакии призвали закрыть «дерзкой» Украине вход в ЕС и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше