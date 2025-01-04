В Японии умерла старейшая жительница планеты

Старейшая жительница планеты японка Итоока умерла в возрасте 116 лет

Японка Томико Итоока, считавшаяся старейшей жительницей планеты, умерла 29 декабря в возрасте 116 лет по естественным причинам. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Титул самого пожилого человека в мире она получила в сентябре 2024 года, когда в возрасте 117 лет скончалась Мария Браньяс Морера из Испании. Итоока родилась в 23 мая 1908 года в Осаке. Последние годы она проживала в доме престарелых.

Томико Итоока вышла замуж в 20 лет. У нее родились четверо детей — две дочери и два сына. Во время Второй мировой войны она работала на фабрике, расположенной на территории современной Южной Кореи. Женщина овдовела в 1979 году, прожив с мужем 51 год. Даже в преклонном возрасте она вела активный образ жизни.

Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет женщиной притворялась ее дочь. Если говорить о верифицированном долголетии, то здесь рекордсменкой остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.