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12:47, 4 января 2025Мир

В Японии умерла старейшая жительница планеты

Старейшая жительница планеты японка Итоока умерла в возрасте 116 лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ashiya City / AP

Японка Томико Итоока, считавшаяся старейшей жительницей планеты, умерла 29 декабря в возрасте 116 лет по естественным причинам. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Титул самого пожилого человека в мире она получила в сентябре 2024 года, когда в возрасте 117 лет скончалась Мария Браньяс Морера из Испании. Итоока родилась в 23 мая 1908 года в Осаке. Последние годы она проживала в доме престарелых.

Томико Итоока вышла замуж в 20 лет. У нее родились четверо детей — две дочери и два сына. Во время Второй мировой войны она работала на фабрике, расположенной на территории современной Южной Кореи. Женщина овдовела в 1979 году, прожив с мужем 51 год. Даже в преклонном возрасте она вела активный образ жизни.

Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет женщиной притворялась ее дочь. Если говорить о верифицированном долголетии, то здесь рекордсменкой остается японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

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