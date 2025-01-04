Блинкен высказался о возможности вооруженного конфликта США с Россией

Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с Россией

Вашингтон в последние годы успешно предпринимал меры, чтобы избежать прямого вооруженного конфликта с Москвой, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет «Интерфакс».

Дипломат отметил, что были моменты, когда США опасались действий, на которые могла бы пойти Россия. По его словам, речь идет о применении ядерного оружия.

«И мне кажется, что нам удалось управлять ситуацией таким образом, чтобы не произошел прямой вооруженный конфликт с РФ», — высказался он. По мнению главы Госдепа, за время военного конфликта на Украине «не было ситуаций, в которых США действительно были близки к этому».

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа Киту Келлогу нужно разобраться в первопричинах конфликта на территории Украины. Дипломат надеется, что администрация нового главы США сможет вникнуть в суть противостояния.