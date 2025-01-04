Ушел из жизни российский актер и театральный деятель Станислав Дубков

Ушел из жизни бывший директор омского театра «Арлекин» Станислав Дубков

В возрасте 72 лет после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни бывший директор омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин» Станислав Дубков. Об этом говорится на странице театра в социальной сети «Вконтакте».

Он возглавлял «Арлекин» с 1996-го по 2018 год, а работать в нем в качестве артиста-кукловода начал еще в 1975 году. Под руководством Дубкова театр вел активную постановочную, прокатную, гастрольную и фестивальную деятельность.

Он был победителем X российского конкурса «Менеджер года-2006» в номинации «Культура», членом Союза театральных деятелей России, заслуженным работником культуры России и имел медаль «За высокие достижения» и почетный знак «За достижения в культуре».

Ранее сообщалось, что американский кино- и театральный актер Джон Каподис, известный, в том числе, по роли в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», ушел из жизни в возрасте 83 лет.