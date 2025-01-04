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21:14, 4 января 2025Бывший СССР

Грузия депортировала 25 участников протестов

МВД: Грузия депортировала 25 участников протестов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Грузия депортировала 25 участников протестов, которые прошли в Тбилиси, сообщает МВД страны.

В публикации уточнили, что они участвовали в протестах в ноябре-декабре. Высланных из страны до этого приговорили к административным наказаниям.

За два месяца из страны выслали 91 иностранца, среди которых есть россияне.

Ранее в Грузии состоялась инаугурация президента Михаила Кавелашвили. Официальное вступление в должность нового лидера проходило на фоне очередных протестов, организованных сторонниками оппозиционных проевропейских партий.

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