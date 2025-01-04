Маск высказался о рукопашной схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Маск рассказал о своем ноже, комментируя бой штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X высказался о рукопашной схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», — сообщил предприниматель.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно. Затем боец ВСУ, оставшийся один, взорвал гранату.

Военкор Семен Пегов отметил, что в современной войне до рукопашной доходит очень редко, однако случаются и подобные схватки.