Создатель Minecraft Нотч анонсировал продолжение игры

Одна из самых популярных игр в мире Minecraft получит продолжение. Об этом сообщил создатель оригинала Маркус Перссон, более известный как Нотч, в социальной сети X.

Нотч написал пост, в котором спросил у своих подписчиков о том, сделать ли ему Minecraft 2. Большинству проголосовавших понравилась эта идея.

«Я фактически анонсировал Minecraft 2. Мне понятно, что людям действительно хочется увидеть игру, схожую с первой, и я наслаждаюсь процессом разработки», — написал он.

Нотч также отметил, что собирается создать проект, который станет «нечто духовного преемника Minecraft».

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