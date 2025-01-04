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20:08, 4 января 2025Наука и техника

Minecraft получит продолжение

Создатель Minecraft Нотч анонсировал продолжение игры
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Одна из самых популярных игр в мире Minecraft получит продолжение. Об этом сообщил создатель оригинала Маркус Перссон, более известный как Нотч, в социальной сети X.

Нотч написал пост, в котором спросил у своих подписчиков о том, сделать ли ему Minecraft 2. Большинству проголосовавших понравилась эта идея.

«Я фактически анонсировал Minecraft 2. Мне понятно, что людям действительно хочется увидеть игру, схожую с первой, и я наслаждаюсь процессом разработки», — написал он.

Нотч также отметил, что собирается создать проект, который станет «нечто духовного преемника Minecraft».

Ранее The New York Times писала, что геймдизайнеры озаботились графической составляющей видеоигр из-за растущих расходов на разработку. Специалисты с рынка видеоигр полагают, что индустрия будет меняться. По словам геймдизайнера Дэвида Рейтмана из PricewaterhouseCoopers, недорого улучшить графику поможет искусственный интеллект.

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