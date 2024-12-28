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17:26, 28 декабря 2024Наука и техника

Предсказано ухудшение графики в видеоиграх

NYT: графика в видеоиграх станет хуже из-за растущих расходов на разработку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samsung Memory / Unsplash

Геймдизайнеры озаботились графической составляющей видеиогр из-за растущих расходов на разработку. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Специалисты издания отметили, что стоимость разработки Marvel's Spider-Man 2, которая вышла на PS5 в 2023 году, составила колоссальные 300 миллионов долларов. Это в три раза больше стоимости разработки предыдущей части игры, которая вышла всего пять лет назад. На примере видеоигры про Человека-паука журналисты NYT показали, что разработка игр становится все дороже.

По словам авторов заметки, десятилетиями титаны игровой индустрии делали ставку на графическую составляющую. Однако к началу 2020-х годов стоимость достижения реалистичных визуальных эффектов резко возросла. При этом кинематографический реализм на самом деле нужен не всем: бывший руководитель студии Square Enix Джейкоб Навок предсказал, что графика в играх может быть хуже с каждым годом.

Навок заявил, что высококачественные визуальные эффекты в первую очередь привлекают определенную группу геймеров в возрасте от 40 до 50 лет. Молодое поколение же больше тяготеет к играм с простой графикой, но с продвинутыми социальными функциями — например, Minecraft, Roblox и Fortnite.

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Отмечается, что этот социальный аспект стал движущей силой в геймдизайне. «Для многих молодых геймеров игра — повод пообщаться с другими людьми», — отметил аналитик рынка и профессор Нью-Йоркского университета (США) Йост ван Дреунен.

Специалисты с рынка видеоигр полагают, что индустрия будет меняться. По словам геймдизайнера Дэвида Рейтмана из PricewaterhouseCoopers, недорого улучшить графику поможет искусственный интеллект (ИИ). Напротив, независимый разработчик Рами Исмаил заявил, что не верит в быстрые технологические решения и считает, что текущая траектория отрасли не определена.

Ранее стало известно, что для компьютерных геймеров в 2024 году выпустили рекордное количество игр — почти 19 тысяч штук. По итогам 2023 года в сервисе Steam вышло около 13 тысяч игр.

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