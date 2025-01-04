В МИД рассказали о «накачке» Украины оружием задолго до СВО

Посол МИД РФ Мирошник: США накачкой Киева вооружениями сами спровоцировали СВО

Вашингтон отправкой вооружений Киеву для ударов по Донбассу и России спровоцировал начало специальной военной операции (СВО), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

Он прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США начали задолго до начала СВО снабжать Украину различными вооружениями.

По словам Мирошника, США признали, что «накачивали» Киев оружием. «Так, а что же там было им ранее сказано о "неспровоцированной и немотивированной агрессии России"?!», — подчеркнул он.

Ранее Блинкен рассказал, что американские власти начали тайные поставки оборонительных вооружений Киеву еще до февраля 2022 года.