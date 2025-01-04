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13:57, 4 января 2025Россия

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Глава Севастополя Развозжаев объявил о воздушной тревоге в городе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил о воздушной тревоге в городе. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

В прикрепленном к сообщению видеоролике содержатся инструкции для тех, кто знает, где находится укрытие, и не знает, но проживает в многоквартирном или частном доме.

На время воздушной тревоги в городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского. По данным Telegram-канала Чп / Севастополь, идет комбинированная атака с воздуха и земли.

Незадолго до объявления Развозжаева Telegram-канал с оперативной информации о ситуации на Крымском мосту сообщил о временном перекрытии движения. Причины не называются.

Ранее сообщалось о взрывах в ряде регионов Украины на фоне работы ПВО. Власти Киева рассказали о пострадавших.

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