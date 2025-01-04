В Дании заметили 20 беспилотников

Полиция заявила о появлении 20 беспилотников у Копенгагена

Полиция Дании расследует появление 20 беспилотников над портом Кёге к юго-западу от Копенгагена. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудников полиции вызвал очевидец, сообщивший, что видел около 20 беспилотников, которые на большой скорости скрылись в заливе Кёге. Прибывшие на место офицеры обнаружили лишь четыре больших дрона.

В настоящий момент устанавливается, кому могли принадлежать БПЛА, поскольку в момент их появления в этом районе разрешение на полеты дронов не выдавалось.

По данным агентства, также расследуются другие случаи появления дронов на фоне проблем с безопасностью из-за «российских гибридных атак».

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что из-за страха перед возможной атакой со стороны России запаслась консервами, чтобы протянуть три дня. Датское Агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям страны запастись водой и продуктами, лекарствами, наличными средствами, теплой одеждой, предметами личной гигиены, радиоприемником, фонариком, свечками и спичками, а также портативной зарядкой.

