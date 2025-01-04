Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 4 января 2025Мир

В США назвали условие возобновления поставок российского газа в ЕС

ТАСС: мир на Украине может привести к возобновлению поставок газа из России в ЕС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Xinhua / Ukrinform / Sergei Gudak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В случае мирного урегулирования конфликта на Украине поставки газа из России в Европейский Союз (ЕС) могут быть возобновлены. Такое условие назвал американский политолог, попросивший не раскрывать его имя, в беседе с ТАСС.

«Российский трубопроводный газ обладает явными преимуществами в плане цены и географической близости к потребителям в Европе. За счет этого он будет в обозримой перспективе сохранять привлекательность для европейских рынков», — рассказал эксперт.

По его словам, условием для возвращения российского газа на европейский рынок станет мир на Украине. В этом случае напряжение в отношениях между Россией и Западом спадет, что позволит возобновить поставки энергоресурса.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявлял, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

      На Западе заметили странные сигналы Зеленского в разговорах об окончании СВО

      Солнце приблизится на минимальное расстояние к Земле

      Российский самолет экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

      В США заявили о новом окружении ВСУ

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вызовом в коллегию присяжных

      Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа

      Блинкен отправится в поездку по Азии и Франции

      В США назвали условие возобновления поставок российского газа в ЕС

      Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице в Капитолии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше