В США назвали условие возобновления поставок российского газа в ЕС

ТАСС: мир на Украине может привести к возобновлению поставок газа из России в ЕС

В случае мирного урегулирования конфликта на Украине поставки газа из России в Европейский Союз (ЕС) могут быть возобновлены. Такое условие назвал американский политолог, попросивший не раскрывать его имя, в беседе с ТАСС.

«Российский трубопроводный газ обладает явными преимуществами в плане цены и географической близости к потребителям в Европе. За счет этого он будет в обозримой перспективе сохранять привлекательность для европейских рынков», — рассказал эксперт.

По его словам, условием для возвращения российского газа на европейский рынок станет мир на Украине. В этом случае напряжение в отношениях между Россией и Западом спадет, что позволит возобновить поставки энергоресурса.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявлял, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.