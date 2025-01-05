Количество наступающих на курском направлении солдат ВСУ оценили

Mash: число наступающих на курском направлении солдат ВСУ менее 2 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвигаются на курском направлении небольшими группами общей численностью менее двух тысяч человек. Количество солдат, участвующих в наступлении, оценил Telegram-канал Mash.

По данным военкоров, контрнаступление начали из-за холодов, которые подморозили почву и не дают застрять тяжелой технике. Украинская армия двигается в сторону Большого Солдатского района с дальнейшим выходом на трассу Суджа — Курск и к Курчатову.

«Действуют челночным способом: на технике доставляют пехоту, ссаживают и возвращаются за новой партией. Передвигаются в основном на Bradley. Также сообщается, что хлопцы двинулись второй группой в сторону Льгова», — отмечает Mash.

Наступление украинских сил встречают артиллерией — в результате обстрелов противник уже потерял более десяти единиц техники. Сейчас активные бои идут в хуторе Бредин — примерно 70 километров на юго-запад от Курска. ВС РФ зашли в Сумскую область южнее Николаево-Дарьино и пытаются охватить противника с юга. Одновременно с этим с запада крупными силами ведется атака Малой Локни.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что украинские войска пытаются решить проблему угрозы логистики для своей северной группировки в регионе. По словам Коца, армия противника действительно предпринимает активные действия в направлении села Большое Солдатское и в Суджанском районе. «Давит как на Новоивановку на западном фланге, так и в сторону Бердина на восточном», — уточнил он.

По словам военкора Романа Алехина, высадив десант, противник начал активно накатывать на квадроциклах и багги. Также на большесолдатском направлении начали активно вводить в бой танки. Сейчас хутор Бердин удерживают группы Аида, группа Пресса и группа Питерского спецназа «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.