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12:33, 5 января 2025Россия

Военкор заявил о начале наступления ВСУ в районе Суджи

Военкор Алехин: вооруженные силы Украины начали наступление в районе Суджи
Вячеслав Агапов

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в районе Суджи. Об этом сообщил военкор Роман Алехин.

Украинские войска пошли от Суджи в направлении Большого Солдатского от Суджи, высаживают десант и активизировали боевые действия по другим направлениям.

«Несмотря на серьезную активность, все это может быть отвлечением внимания от главного удара. Хотя, может быть, это просто уверенность противника в собственном превосходстве на Курском направлении. И сейчас они не отвлекают, а тестируют направление главного удара и ударят там, где, на их взгляд, будет тонко», — отмечает Алехин.

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