Военкор заявил о начале наступления ВСУ в районе Суджи

Военкор Алехин: вооруженные силы Украины начали наступление в районе Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в районе Суджи. Об этом сообщил военкор Роман Алехин.

Украинские войска пошли от Суджи в направлении Большого Солдатского от Суджи, высаживают десант и активизировали боевые действия по другим направлениям.

«Несмотря на серьезную активность, все это может быть отвлечением внимания от главного удара. Хотя, может быть, это просто уверенность противника в собственном превосходстве на Курском направлении. И сейчас они не отвлекают, а тестируют направление главного удара и ударят там, где, на их взгляд, будет тонко», — отмечает Алехин.