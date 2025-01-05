Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 5 января 2025Бывший СССР

На Украине указали на пользу отказа от транзита российского газа для Европы

Нардеп Дмитрук: Зеленский показал ЕС свою сущность, остановив транзит газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимир Зеленский продемонстрировал Европе свою сущность, отказавшись от транзита российского газа через территорию страны. Об этом заявил нардеп Верховной рады Украины Артем Дмитрук, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что это решение навредит европейским странам, но благодаря ему все больше людей поймут, что представляет собой режим Зеленского. «Хорошо, что это происходит», — подчеркнул Дмитрук.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли махинации с российскими энергоносителями

      Зеленский матом прокомментировал отказ Запада от превентивных санкций против России

      Киберспортсмен с Украины вернулся в российскую команду Team Spirit

      Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»

      Число погибших при пожаре в Кировской области возросло

      Зеленский назвал условие согласия на прекращение огня

      Сербия заявила о готовности мгновенно выкупить российскую долю в NIS

      Появились новые подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане

      Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили

      Сафонов выиграл свой первый трофей в «ПСЖ»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше