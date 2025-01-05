На Украине указали на пользу отказа от транзита российского газа для Европы

Нардеп Дмитрук: Зеленский показал ЕС свою сущность, остановив транзит газа из РФ

Владимир Зеленский продемонстрировал Европе свою сущность, отказавшись от транзита российского газа через территорию страны. Об этом заявил нардеп Верховной рады Украины Артем Дмитрук, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что это решение навредит европейским странам, но благодаря ему все больше людей поймут, что представляет собой режим Зеленского. «Хорошо, что это происходит», — подчеркнул Дмитрук.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.