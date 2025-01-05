Sunday Times: в НАТО встревожились состоянием ПВО Великобритании

Военные объекты на территории Великобритании могут стать легкой целью для потенциальных противников, потому что Лондон не выделял необходимые средства для противоракетной обороны, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Уязвимости выявили в ходе проверки, проведенной экспертами НАТО. «Причина, по которой у Великобритании очень хрупкая противовоздушная оборона, заключается в том, что на протяжении 30 лет никто не думал, что она понадобится. События на Украине и в Израиле говорят обратное. Люди не думают, что Великобритания в опасности. Но сейчас ситуация именно такова», — рассказал собеседник газеты.

Ранее Член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски назвал Украину жертвой пустых обещаний Запада. Он подчеркнул, что теперь страна страдает от этого. Скидельски отметил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «надул» Украину, и с тех пор она «истекает кровью».

