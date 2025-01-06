МИД Бразилии: Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Бразилии.

«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Республики Индонезия к БРИКС в качестве полноправного члена», — заявили в бразильском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Индонезия поддерживает реформу институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества в странах Юго-Восточной Азии.

Ранее Россия направила Таиланду уведомление о присоединении к БРИКС. В документе уточняется, что сотрудничество страны с объединением основывается на его давнем партнерстве с группой, которое началось в 2017 году, когда она присоединилась к «БРИКС+».