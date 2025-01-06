Клиенты сообщили о сбоях в работе МТС

Клиенты мобильного оператора МТС пожаловались на сбой. Это следует из данных Downdetector.
Сообщения о проблемах с доступом к сервису поступают из 30 городов. Неполадки преимущественно фиксируются у жителей Москвы и Московской области. Также на работу МТС массово жалуются клиенты, проживающие в Нижегородской, Свердловской, Тверской областях и Удмуртской Республике.
В основном люди сетуют на работу мобильного и домашнего интернета.
20 декабря 2024 года массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube.