Клиенты сообщили о сбоях в работе МТС

Downdetector: в работе МТС произошел сбой

Клиенты мобильного оператора МТС пожаловались на сбой. Это следует из данных Downdetector.

Сообщения о проблемах с доступом к сервису поступают из 30 городов. Неполадки преимущественно фиксируются у жителей Москвы и Московской области. Также на работу МТС массово жалуются клиенты, проживающие в Нижегородской, Свердловской, Тверской областях и Удмуртской Республике.

В основном люди сетуют на работу мобильного и домашнего интернета.

20 декабря 2024 года массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube.