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13:52, 6 января 2025Интернет и СМИ

Клиенты сообщили о сбоях в работе МТС

Downdetector: в работе МТС произошел сбой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Клиенты мобильного оператора МТС пожаловались на сбой. Это следует из данных Downdetector.

Сообщения о проблемах с доступом к сервису поступают из 30 городов. Неполадки преимущественно фиксируются у жителей Москвы и Московской области. Также на работу МТС массово жалуются клиенты, проживающие в Нижегородской, Свердловской, Тверской областях и Удмуртской Республике.

В основном люди сетуют на работу мобильного и домашнего интернета.

20 декабря 2024 года массовый сбой произошел в работе видеохостинга YouTube.

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