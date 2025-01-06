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12:09, 6 января 2025Россия

Медведев ответил на слова Зеленского о презрении к народу России

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Зеленского презирает весь российский народ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Украинского президента Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя интервью лидера бывшей советской республики американскому блогеру Лексу Фридману.

«Для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности», — заявил он.

Медведев напомнил, что своими словами о презрении к народу России Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности между воюющими странами, согласно которым можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу.

«Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей. Так было даже с фашистской Германией. Использовалась максима: нацисты – преступники, но весь народ ненавидеть нельзя. Насколько это справедливо, комментировать не буду. На бытовом уровне всякое бывало, чего уж. Но это удерживало идеологию в парадигме "люди нам не враги"», — пояснил политик.

В ходе опубликованного ранее интервью Зеленский заявил, что не уважает ни президента России Владимира Путина, ни народ страны. При этом он отказался разговаривать на русском, объяснив это тем, что якобы не хочет «давать пас Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке».

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