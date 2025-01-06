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02:02, 6 января 2025Россия

Минобороны сообщило о поражении штурмовой группы ВСУ в Курской области

МО: российские военные нанесли поражение ВСУ возле Бердина в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражение штурмовой группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, утром в воскресенье, 5 января, украинская штурмовая группа выдвинулась в сторону хутора Бердин. В ее составе были два танка, машина разграждения и двенадцать боевых бронированных машин с десантом, с помощью которых противник хотел остановить наступление российских войск.

В Минобороны также сообщили, что в ходе наступления подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных и стольких же десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и соединениям территориальной обороны. Противник был отброшен в районах 15 населенных пунктов, среди которых Дарьино, Леонидово, Малая Локня и Суджа.

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