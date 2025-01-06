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23:57, 6 января 2025Бывший СССР

Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

Митингующие у здания парламента в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karol Serewis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Митингующие вновь перекрыли проспект Руставели в грузинской столице Тбилиси. Об этом сообщил проживающий в Тбилиси блогер Николай Левшиц в Telegram.

По его словам, к акции 6 января присоединились участники традиционного шествия «Алило» из разных церквей столицы. Ожидается, что они встретят Рождество у храма Кашвети, расположенном около здания парламента.

Протесты в Грузии длятся 40 дней. Требования митингующих остаются прежними. Они призывают назначить новые выборы и освободить ранее арестованных во время протестов активистов.

29 декабря в Грузии состоялась инаугурация президента Михаила Кавелашвили. Официальное вступление в должность нового лидера проходило на фоне очередных протестов, организованных сторонниками оппозиционных проевропейских партий.

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