Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

Митингующие у здания парламента в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели

Митингующие вновь перекрыли проспект Руставели в грузинской столице Тбилиси. Об этом сообщил проживающий в Тбилиси блогер Николай Левшиц в Telegram.

По его словам, к акции 6 января присоединились участники традиционного шествия «Алило» из разных церквей столицы. Ожидается, что они встретят Рождество у храма Кашвети, расположенном около здания парламента.

Протесты в Грузии длятся 40 дней. Требования митингующих остаются прежними. Они призывают назначить новые выборы и освободить ранее арестованных во время протестов активистов.

29 декабря в Грузии состоялась инаугурация президента Михаила Кавелашвили. Официальное вступление в должность нового лидера проходило на фоне очередных протестов, организованных сторонниками оппозиционных проевропейских партий.