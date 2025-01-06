Православные в России отмечают Святки

Святки праздновали задолго до Крещения Руси князем Владимиром Красное Солнышко. Потом постепенно языческие традиции забылись, и Святки стали в России одним из любимых христианских праздников. В святочные дни было принято славить милосердие Божие, а также пировать, колядовать, ходить в гости и предаваться зимним забавам. «Лента.ру» рассказывает, что делали в Святки раньше и как их можно отпраздновать в 2025 году.

Даты Святок

По одной версии, Святки начинаются уже в Рождественский сочельник: так, автор книги «Русский традиционный календарь» А.Ф.Некрылова пишет: «Святками называлось время от кануна Рождества до Крещения, по старому стилю — с вечера 24 декабря до 6 января», при этом она же абзацем ниже уточняет, что в период Святок запрещался пост. Это утверждение — основа второй версии, по которой Святки начинаются после Рождественского поста и заканчиваются постом Крещенским.

В сочельник перед Рождеством Христовым продолжается 40-дневный Рождественский пост, и до появления на небе первой звезды ничего есть нельзя. А за праздничный стол садятся вообще только после торжественной рождественской службы, когда разговляются всей семьей. Эту трапезу и следует считать началом Рождественских святок.

Поскольку Рождество — праздник непереходящий (с постоянной датой), святки в России всегда начинаются в один день.

в ночь на вторник, 7 января, начнутся Святки в 2025 году

В народе популярно мнение, что святки заканчиваются в день Крещения Господня или в Крещенский сочельник. Однако и тут стоит отталкиваться от правил поста. Крещенский сочельник — день строгого поста, и пищу также нельзя принимать до появления на небе первой звезды. К тому же эта еда может быть только постной, а разговляться полагается лишь после крещенского богослужения и великого водосвятия. Поэтому дата окончания святок — это день перед Крещенским сочельником. Крещение — также непереходящий праздник, отмечается всегда 19 января, а Крещенский сочельник, соответственно, приходится на 18 января.

17 января закончатся Святки в 2025 году

Таким образом святки продлятся не две недели после Рождества, как принято считать, а 11 дней. До революции Святки были временем отдыха, а вот в современной России новогодние и рождественские каникулы захватывают лишь два дня Святок — 7 и 8 января. 9 января начнется суперкороткая двухдневная рабочая неделя, а в выходные, субботу 11-го, и воскресенье, 12 января, можно опять вернуться к святочным забавам.

Что такое Святки

До христианства

«Упоминания о Святках, как об особом торжестве, встречаются и у святителей Амвросия Медиоланского и Григория Нисского, и у преподобного Ефрема Сирина, — рассказывает историк церкви богослов Сергей Козловский. — Однако первоначально святки вовсе не были христианским праздником, они имели место за сотни лет до Крещения Руси. В дохристианской Руси эти дни были посвящены богу Святовиту — это одно из имен верховного бога Перуна, которого старались всячески ублажить, чтобы он дал хороший урожай».

Хороший урожай символизирует и традиционная до сих пор в Рождественский и Крещенский сочельники кутья, или сочиво. Блюдо готовится на основе ячменя или пшеницы. Часть этой кутьи хозяин дома кидал в печь в качестве жертвы Перуну-Святовиту Сергей Козловский историк церкви

Фото: Короленко Елена / Фотобанк Лори

По словам историка, наши предки верили, что в начале зимы боги и души предков спускаются на землю и греются у очага в домах, а значит, в этот момент у них можно попросить все, что угодно — от хорошего урожая до хорошего мужа. Отсюда же и знаменитые святочные гадания «на жениха», сохранившиеся и после принятия христианства. «Позже стало считаться, что слово "святки" произошло от глагола "святить" — то есть прославлять Христа, появившегося на свет», — поясняет Козловский.

Святые и страшные вечера

Литературовед Юрий Лотман в комментариях к роману «Евгений Онегин» указывает, что Святки делятся на две части. Первая называется святыми вечерами и длится с Рождества по Новый год — сегодня, по новому стилю, это с 7 января по канун Старого Нового года 13 января. Вторая часть длилась с 14 января до 17 января и называлась страшными вечерами.

Колядовать и гадать в святые вечера было не принято. В эти дни по домам ходили так называемые «христославы» — дети, прославляющие Рождество Христово песнями. Взамен им давали кутью и разные лакомства.

Основные колядования и гадания происходили в страшные вечера. А заканчивалось все на Крещение купанием в проруби — считалось, что крещенская вода смоет все грехи, приобретенные за время праздников.

Святочное колядование

Фото: Виктор Драчев / РИА Новости

Колядование начиналось в страшные вечера с появлением на небе первой звезды. Молодежь наряжалась в различных персонажей — от Иванушки-дурачка до домашней живности, но главными были медведь и старуха — эти роли обычно исполняли мужчины. Цель коляды — выпросить как можно больше подарков у обитателей деревни. И если дети-христославы получали подарки из умиления перед их пением, то ряженая молодежь выпрашивала гостинцы при помощи хвалебных и льстивых колядок, прославлявших хозяина дома, его жену и детей. Колядующие обещали счастье и хороший урожай щедрым и всяческие бедствия скупым.

О происхождении слова «коляда» «Установить происхождение слова "коляда" довольно сложно, — говорит историк русского языка, компьютерный лингвист Софья Гайдученко. — Есть несколько версий. Ряд ученых считает, что здесь имеет место общеславянский корень "коло" — "колесо", а также зимний солнцеворот. А знаменитый русский лингвист Макс Фасмер утверждал, что это заимствование из латыни и отсылка к знаменитым древнеримским праздникам календы — calendae. Известный славист Александр Страхов считал, что заимствование есть, но не из латыни, а из греческого, поскольку τα καλανδικα — это один из профессиональных терминов священнослужителей и означает "новогоднее довольствие"».

«В отличие от гаданий, которые считались большим грехом и прямым обращением к нечистой силе, Церковь поначалу довольно снисходительно относилась к колядованию, — продолжает историк Козловский. — Возможно, это было связано с тем, что император Петр I сам с удовольствием ходил по домам в вывороченном наизнанку тулупе и тех, кто отказывался быть ряженым, приказывал бить плетьми. Однако после смерти Петра Великого отношение к колядованию резко изменилось. Во второй половине XVIII века колядование и ряжение в "кумирские одеяния" было запрещено. Но известно, что в России строгость законов смягчается необязательностью их исполнения, а потому об этом указе прочно забыли и продолжали колядовать вплоть до самой революции».

Фото: Виктор Драчев / РИА Новости

Святочные рассказы

Еще одной ныне забытой святочной традицией было чтение трогательных святочных рассказов, публиковавшихся в газетах. Традиция этих рассказов пришла в Россию из Европы. Один из самых известных представителей жанра — рассказ сказочника Ханса Кристиана Андерсена «Девочка со спичками».

Подобные произведения начали публиковаться и в России. В беседе с «Лентой.ру» историк русского языка компьютерный лингвист Софья Гайдученко рассказала об особенностях русского святочного рассказа.

«В святочном рассказе всегда ставится какая-нибудь социальная проблема, которая благополучно разрешается. Например, в рассказе писателя Александра Куприна "Чудесный доктор" к нищим горожанам, у которых умирает дочь, приходит сам доктор Николай Иванович Пирогов и не только лечит девочку, но и оставляет ее родителям деньги. Герои святочных рассказов часто попадают в невозможные ситуации. Так, герой чеховского рассказа "Мальчики" сбегает с другом в Америку, но его, раскаявшегося и испуганного, привозит домой урядник — к радости самого мальчика и всей его семьи. И, конечно, святочный рассказ невозможен без чуда. В рассказе Владимира Набокова "Рождество" умерший сын посылает убитому горем отцу весточку из рая — из кокона рождается бабочка.

В советские годы традицию продолжили новогодние рассказы, которые публиковали в детских журналах «Веселые картинки» и «Мурзилка». Сегодня, по словам Гайдученко, жанр святочного рассказа можно считать утерянным.

Святки в 2025 году

Сегодня в России святочные гулянья и крещенские купания поддерживаются на государственном и муниципальном уровне. В крещенскую прорубь (иордань) в 2024 году окунулся президент России Владимир Путин.

Ежегодно во многих городах России публикуются списки иорданей и купелей, где в Крещенский сочельник желающие могут окунуться в ледяную воду.

В Москве на большую половину святок приходится ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2025 году он продлится до 12 января 2025 года.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

А если поехать в подмосковную Коломну, то можно принять участие в самой настоящей коляде, которая проходит по улицам города, — вместе с учениками воскресных школ и прихожанами многочисленных коломенских храмов. Эту традицию в начале 1990-х заложили артисты местного фольклорного театра «Пилигрим». Также в городе проходят святочные гулянья с ярмаркой, на которой продаются знаменитая коломенская пастила и калачи с гусятиной.

Святочные традиции чтут во многих городах России: и в столице, и на Волге, и в Сибири.