Стилист перечислила главные тренды зимы 2024-2025

Стилист Светитская: в тренде этой зимой бургунди и большие воротники

Зима 2024-2025 — это время экспериментировать, смешивать стили и смело выражать свою индивидуальность, сообщила стилист Вероника Светитская. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила главные тренды холодного сезона.

В первую очередь в создании интересных зимних образов россиянам поможет использование оттенка бургунди, убеждена эксперт. Она уточнила, что это один из главных цветов сезона, и рекомендовала сочетать его с бежевым, голубым, молочным.

Во-вторых, в моде использование нарядных тканей в повседневных образах, сообщила стилист. Так, с базовыми вещами можно сочетать бархат, пайетки, атлас.

Еще один прием, который поможет добавить в образ женственности и динамичности — задрапированные ткани. По словам Светитской, особенно выигрышно они смотрятся в вечерних нарядах.

Стиль бохо, вдохновленный свободными 1970-ми, возвращается в новом прочтении. Этой зимой в тренде дубленки, брюки-клеш, бахрома и яркие водолазки. Такие элементы придают образу легкость и непринужденность, позволяя женщинам свободно выражать себя Вероника Светитская стилист

Эксперт также рекомендовала использовать повязки на голову, меховые шарфы и элегантные горжетки, которые не только подарят тепло, но и добавят шика любому образу.

«Большие воротники возвращаются, напоминая о стиле денди. Они могут быть использованы как в офисных, так и в вечерних образах, превращая даже самые простые сочетания в нечто оригинальное», — рассказала стилист.

Еще один тренд, придающий образу ощущение праздника и подчеркивающий женственность, по ее словам, а-силуэт. Также эксперт рекомендовала использовать в зимних луках букле, отметив, что эта фактурная ткань отлично сочетается с более гладкими материалами, такими как шелк или кожа.

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