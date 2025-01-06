Трюдо может объявить об уходе с поста лидера Либеральной партии Канады

Globe and Mail: Трюдо может уйти с поста лидера Либеральной партии в понедельник

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может в понедельник объявить об уходе с поста лидера Либеральной партии Канады. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Globe and Mail.

«Трюдо может объявить уже в понедельник о своей отставке с поста лидера Либеральной партии. Пока неясно, уйдет ли он немедленно или останется премьер-министром, пока не будет выбран новый лидер», — указано в сообщении.

Отмечается, что данная информация является неточной, поскольку Трюдо может объявить об отставке позже, однако источники уверены, что это произойдет до среды. Они также отметили, что потенциальная замена Трюдо на посту главы партии пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что внеочередные парламентские выборы могут состояться в Канаде уже весной, даже если премьер-министр Трюдо добровольно не уйдет в отставку. По данным CTV, внеочередные выборы в стране могут состояться в апреле-мае 2025 года, если парламент проголосует за недоверие Трюдо.