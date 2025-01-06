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21:19, 6 января 2025Путешествия

В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

МВД: похищенный в Грузии российский турист найден в реке Накра убитым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Леван Авлабрели / Sputnik / РИА Новости

В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста Виктора Соловьева, приехавшего туда на новогодние праздники вместе с супругой Алиной. Тело тульского бизнесмена было обнаружено в реке Накра.

5 января 2025 года вооруженные люди напали на женатую пару, ехавшую по дороге, связывающую горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди. Бандиты похитили у россиян мобильные телефоны. Мужчину увезли в неизвестном направлении, а женщину — отпустили.

Фото: Леван Авлабрели / Sputnik / РИА Новости

Мероприятия по поимке преступников велись в течение двух дней, в них был задействован вертолет. По горячим следам правоохранителям удалось задержать двоих предположительных преступников — 38-летнего и 32-летнего местных жителей. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, групповом грабеже и незаконном хранение оружия. Все — с отягчающими обстоятельствами. Предполагаемым убийцам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Нападавшие бросили девушку на дороге

По словам выжившей россиянки, нападавшие вели себя странно и следили за парой. Когда туристы остановились на дороге, чтобы сделать несколько снимков, бандиты притормозили рядом и предложили свою помощь. Позже они перегородили супругам дорогу, вышли из авто и сначала попросили насос, а затем напали на Виктора.

Кадр: РЕН ТВ

Алина услышала несколько выстрелов, после чего один из неизвестных сел к ней в машину и поехал. Девушке угрожали пистолетом, а затем решили оставить на дороге. Россиянка добралась до посольства и укрылась там. Она вызвала полицию и просила помощи у представительства РФ в Грузии.

Грузинские правоохранители нашли машину подозреваемых со следами крови. Позже полиция задержала предполагаемых нападавших. Они признались, что застрелили бизнесмена и выкинули его тело в воду, чтобы скрыть следы преступления.

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