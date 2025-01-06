В США отреагировали на заявление России об ответе на удары ATACMS

Риттер предупредил о рисках для Запада при применении ракет ATACMS против России

Попытки Киева нанести удары по территории России американскими ракетами ATACMS опасны для Запада. Об этом предупредил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

Он отреагировал на заявление Министерства обороны России, сделанное после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Белгородской области. В Минобороны анонсировали ответ российской стороны.

«Применение ATACMS Украиной — это, вероятно, одно из самых опасных событий за весь этот конфликт. Оно несет больший риск (для Запада. — прим. «Ленты.ру»), чем все, что встречалось», — высказался Риттер.

Как утверждает аналитик, ответ Москвы на удары ATACMS может стать мощным сигналом для Штатов и их союзников. Эксперт также напомнил, что Великобритания причастна к планированию нападения на Курскую область, а Франция и ФРГ обсуждали отправку европейского контингента на Украину.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что 3 января украинские военные попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS американского производства. Представители Минобороны сообщили, что расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты.