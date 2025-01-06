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04:05, 6 января 2025Мир

В США отреагировали на заявление России об ответе на удары ATACMS

Риттер предупредил о рисках для Запада при применении ракет ATACMS против России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Попытки Киева нанести удары по территории России американскими ракетами ATACMS опасны для Запада. Об этом предупредил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

Он отреагировал на заявление Министерства обороны России, сделанное после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Белгородской области. В Минобороны анонсировали ответ российской стороны.

«Применение ATACMS Украиной — это, вероятно, одно из самых опасных событий за весь этот конфликт. Оно несет больший риск (для Запада. — прим. «Ленты.ру»), чем все, что встречалось», — высказался Риттер.

Как утверждает аналитик, ответ Москвы на удары ATACMS может стать мощным сигналом для Штатов и их союзников. Эксперт также напомнил, что Великобритания причастна к планированию нападения на Курскую область, а Франция и ФРГ обсуждали отправку европейского контингента на Украину.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что 3 января украинские военные попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS американского производства. Представители Минобороны сообщили, что расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты.

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