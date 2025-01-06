В США рассказали о российском «хладнокровном убийце»

National Interest: модернизация Ту-160 сигнализирует о недооценке США России

Модернизация российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с РФ. Об этом рассказал американский журнал National Interest, назвав запуск программы модернизации «умным ходом Москвы».

«Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию. Нам говорили, что Россию можно запросто игнорировать и третировать. Эволюция могучего Ту-160М — это одно из свидетельств ложности таких представлений», — говорится в публикации.

Ту-160М играет важнейшую роль в российской ядерной триаде, отмечается в статье. Российские бомбардировщики способны запускать самые разнообразные виды вооружений с огромных дистанций.

Новая РЛС и обновленные средства противостояния помехам позволяют пилотам всегда владеть ситуацией и эффективно прорывать вражескую противовоздушную оборону, пишет американский журнал. «Российский Ту-160М — хладнокровный убийца», — резюмирует National Interest.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Ту-160М превосходит базовую модификацию ракетоносца по всем параметрам. Эти самолеты способны нести современные крылатые ракеты.