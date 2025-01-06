Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:27, 6 января 2025Наука и техника

В США рассказали о российском «хладнокровном убийце»

National Interest: модернизация Ту-160 сигнализирует о недооценке США России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Модернизация российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с РФ. Об этом рассказал американский журнал National Interest, назвав запуск программы модернизации «умным ходом Москвы».

«Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию. Нам говорили, что Россию можно запросто игнорировать и третировать. Эволюция могучего Ту-160М — это одно из свидетельств ложности таких представлений», — говорится в публикации.

Ту-160М играет важнейшую роль в российской ядерной триаде, отмечается в статье. Российские бомбардировщики способны запускать самые разнообразные виды вооружений с огромных дистанций.

Материалы по теме:
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022

Новая РЛС и обновленные средства противостояния помехам позволяют пилотам всегда владеть ситуацией и эффективно прорывать вражескую противовоздушную оборону, пишет американский журнал. «Российский Ту-160М — хладнокровный убийца», — резюмирует National Interest.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Ту-160М превосходит базовую модификацию ракетоносца по всем параметрам. Эти самолеты способны нести современные крылатые ракеты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

      Спрогнозированы изменения на рынке недвижимости в 2025 году

      Западный журналист посетил Санкт-Петербург и восхитился одним зданием

      В США рассказали о российском «хладнокровном убийце»

      Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

      Назван самый эффективный способ сбросить вес после новогодних праздников

      На Западе предупредили о наступлении опасных двух недель из-за Украины

      Байден рассказал о знакомстве с Путиным

      В США отреагировали на заявление России об ответе на удары ATACMS

      В США назвали «черных лебедей» 2025 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше