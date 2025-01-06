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17:00, 6 января 2025Мир

Вашингтон уличили в обвинении Европы в военном проигрыше Украины

Полковник армии Франции Карресс: США обвинят Европу в военном проигрыше Украины
Семен Александров (редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

США обвинят Европу в военном проигрыше Украины, поскольку соответствующий нарратив Вашингтон начинает продвигать уже сейчас. В этом США уличил полковник армии Франции и кавалер ордена Почетного легиона Эрве Карресс изданию Stratpol.

«Уже сегодня американцы продвигают новый нарратив: это не США проиграли конфликт, а европейцы, которые недостаточно помогали Украине», — отметил эксперт.

По его словам, в последнее время американские политики часто говорят, что европейцам лучше самим разбираться со своими конфликтами и США в них лучше не вмешиваться.

Ранее Карресс заявил, что Украину уже в 2025 году ждет дефицит людских и материальных ресурсов. Военный добавил, что у России нет интереса вступать в переговоры по типу тех переговоров, которые когда-то проводились между Северной и Южной Кореей, поскольку Москва будет стремиться к победе.

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