Полковник армии Франции Карресс: США обвинят Европу в военном проигрыше Украины

США обвинят Европу в военном проигрыше Украины, поскольку соответствующий нарратив Вашингтон начинает продвигать уже сейчас. В этом США уличил полковник армии Франции и кавалер ордена Почетного легиона Эрве Карресс изданию Stratpol.

«Уже сегодня американцы продвигают новый нарратив: это не США проиграли конфликт, а европейцы, которые недостаточно помогали Украине», — отметил эксперт.

По его словам, в последнее время американские политики часто говорят, что европейцам лучше самим разбираться со своими конфликтами и США в них лучше не вмешиваться.

Ранее Карресс заявил, что Украину уже в 2025 году ждет дефицит людских и материальных ресурсов. Военный добавил, что у России нет интереса вступать в переговоры по типу тех переговоров, которые когда-то проводились между Северной и Южной Кореей, поскольку Москва будет стремиться к победе.