Жители населенного пункта в Якутии остались без тепла в минус 45

Baza: жители Жиганска в Якутии остались без тепла в минус 45 из-за аварии

Жители Жиганска в Якутии остались без тепла в минус 45 из-за аварии на местной котельной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Местные власти попросили "соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", при этом за окном –45 градусов», — подчеркнули авторы канала.

Как сообщается, авария на котельной произошла 4 января, на объекте вышли из строя сразу несколько котлов. Жители попытались воспользоваться электрообогревателями и печками-буржуйками. Власти попросили их излишне не тратить электроэнергию и не нагружать сеть из-за риска отключения электричества в населенном пункте.

Ранее в Якутии появился слепленный из фекалий огромный символ 2025 года. Из-за рекордно теплого последнего месяца 2024 года доделывать скульптуру пришлось буквально накануне праздника.