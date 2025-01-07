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21:39, 7 января 2025Мир

Администрация Байдена анонсирует финальный пакет помощи Украине

AP: администрация Байдена анонсирует финальный пакет помощи Украине 9 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Администрация президента США Джо Байдена собирается анонсировать финальный пакет помощи Украине 9 января, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на два высокопоставленных военных источника.

«Администрация Байдена планирует объявить о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг», — говорится в сообщении агентства.

Точная сумма помощи неизвестна, однако уточняется, что она не охватит все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов. По данным источников, администрации избранного президента США Дональда Трампа оставят «более нескольких миллиардов долларов» для возможного предоставления Киеву в случае, если она посчитает это необходимым.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. Так телеведущая в своих соцсетях отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.

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