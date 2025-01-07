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09:19, 7 января 2025Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался живущими на лестнице тюменской многоэтажки мигрантами

Бастрыкин взял на контроль дело мигрантов, живущих на лестнице дома в Тюмени
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался живущими на лестнице тюменской многоэтажки мигрантами. Как сообщается на сайте ведомства, его глава взял дело на контроль.

«Жители многоквартирного дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщают о том, что иностранные граждане обосновались между лестничными пролетами здания, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — отметили в СК РФ.

Отмечается, что следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Во втором случае будет дана оценка действиям сотрудников органов внутренних дел по осуществлению охраны общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее в Тюмени подросток-мигрант сломал нос школьнику. По данным журналистов, нападавший на три года старше пострадавшего. По словам отца ученика, подросток-мигрант якобы позвал его на разговор и избил.

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